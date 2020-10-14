Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi! Ankara'da kapı kapı geziyorlar
TÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadelede başarılı bir şekilde uygulanan filyasyon çalışması, gece de devam ediyor. Ankara'da filyasyon ekipleri, gece geç saatlere kadar kapı kapı gezip, testi pozitif çıkan hastalar ile onların temaslılarını bulup, izole edilmelerini sağlayarak salgının yayılmasının önüne geçiyor.
Ülke genelinde sayıları 11 bin 800'e ulaşan filyasyon ekipleri, koronavirüs salgınının kontrol altında tutularak, yayılmasının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. Filyasyon ekiplerinin mesaisi, vardiya usulü gece gündüz sürüyor. Ekipler, gece geç saatlere kadar kapı kapı gezerek pozitif olan hastalar ve onların temaslılarını bulup, sorgulamaları ve sağlık kontrollerini yaparak izole edilmelerini sağlıyor.
Başkent Ankara'da sayıları 800'e ulaşan filyasyon ekiplerinin gece mesaisi görüntülendi. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gece mesaisinde çalışan filyasyon ekipleri, saat 21.00 sıralarında koordinasyon merkezi tarafından testi pozitif çıktığı bildirilen hastanın adresine hareket etti. Gecenin karanlığında sokak lambalarının aydınlattığı kaldırımda yürüyerek adrese ulaşan ekipler, kapıyı açan hastanın semptomlarını sorgulayıp, tedavi sürecini planlayarak, temaslılarının bilgilerini aldı.
Ardından aynı adrese gelen uzman doktorlardan oluşan Mobil Yerinde Değerlendirme Ekibinin değerlendirmesiyle hastanın hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı. Filyasyon ekipleri ise gece boyunca hastanın temaslılarını bulmak için mesai harcadı. Filyasyon çalışmasıyla temaslıların izole edilmesi sağlandı.
Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi görevlisi Diş Hekimi Nur Tekiner, kendilerinin bu dönemde akşam ekibinde çalıştığını anlatarak "Vakaların geliş saatleri pek belli olmuyor. Örneğin bu vakamız saat 21.00'den sonra bize geldi. Koordinasyon ekiplerimiz hastayı aradılar. Bize gerekli bilgileri verdiler. Kullandığımız uygulamamızdan hastamızın bilgilerini alarak, evine ulaştık. Hastamızın durumuna göre ya ilaçlarını veriyoruz ya da uzman doktorlarımıza yönlendiriyoruz.