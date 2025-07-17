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Filtre kullanmayan Hadise eleştirilmişti! Ünlü şarkıcıdan o yorumlara jet yanıt

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Filtre kullanmayan Hadise eleştirilmişti! Ünlü şarkıcıdan o yorumlara jet yanıt

Yeni şarkısı "Fırtınam"la dönüş yapan Hadise, filtresiz klibindeki yüz hatları üzerinden gelen eleştirilere meydan okudu. Kırışıklıkları konuşanlara sert çıkan ünlü isim, "Çizgilerimle varım, sahnemle özgürüm. Ne filtreden korktum ne yargıdan. Korkmam, korkutamazsınız" dedi.

Filtre kullanmayan Hadise eleştirilmişti! Ünlü şarkıcıdan o yorumlara jet yanıt - Resim: 1

Müzik dünyasına "Fırtınam" adlı şarkısıyla hızlı bir dönüş yapan Hadise, klibindeki doğallıkla sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde herhangi bir dijital filtre ya da rötuş kullanılmaması, şarkıcının cesur duruşunu ortaya koydu. Stüdyo ışıklarıyla çekilen sahnelerde Hadise, doğal haliyle kameraların karşısına geçti.

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Filtre kullanmayan Hadise eleştirilmişti! Ünlü şarkıcıdan o yorumlara jet yanıt - Resim: 2

Klipte yüz hatları net biçimde görülen ünlü şarkıcının mimik çizgileri, göz çevresindeki kırışıklıkları ve belirgin makyajı, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. 

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Filtre kullanmayan Hadise eleştirilmişti! Ünlü şarkıcıdan o yorumlara jet yanıt - Resim: 3
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Filtre kullanmayan Hadise eleştirilmişti! Ünlü şarkıcıdan o yorumlara jet yanıt - Resim: 4

Bu yorumların ardından, Hadise'nin samimi ve filtresiz halleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntülerin hiçbir dijital müdahaleye uğramamış olması da hem destek hem de eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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