Filozof Atakan'nın muhteşem değişimi! İmajı olay oldu...
10 yaşında 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğuna yönelik söylemleriyle gündem olan ve bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer alan Atakan Kayalar namıdiğer "Filozof Atakan" yıllar sonra yeniden görüntülendi. Bir kafede çalışanlarla fotoğraf çektiren Atakan'ın saçlarını uzattığı ve epey zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.
10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söylemesiyle dikkat çeken Atakan Kayalar şimdilerde 17 yaşında.
Atakan'ın aradan geçen yıllar içindeki değişimi internete düşen bir fotoğraf karesine de yansıdı.
EN FAZLA ARAŞTIRILAN İSİMLERDENDİ
Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı.
Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı.
