Filmi mahkeme kararıyla durdurulmuştu! Neşet Ertaş'ın gerçek vasiyeti bakın nereden çıktı!
Nam-ı değer Bozkırın Tezenesi olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan, Prof. Dr. Erol Parlak'ın kitabından uyarlanan, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi için çalışmalara başlanmış hatta fragmanı geçen ay izleyicisi ile buluşmuştu! Kısa bir süre sonra ailesinin itirazı ile film durdurulmuştu! Ertaş'ın gerçek vasiyeti ise bir kanalın programındaki arşivinden çıktı!
Nam-ı değer Bozkırın Tezenesi olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan, Prof. Dr. Erol Parlak'ın kitabından uyarlanan, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi için çalışmalara başlanmış hatta fragmanı geçen ay izleyicisi ile buluşmuştu! Kısa bir süre sonra ailesinin itirazı ile film durdurulmuştu! Halk ozanı Ertaş'ın gerçek vasiyeti ise bir kanalın programındaki arşivinden çıktı!
Dava ile durdurulmuştu..
Neşet Ertaş'ın hayatının anlatıldığı film, ailesinin açtığı dava ile durdurulmuştu. Aile usta sanatçının hayatının film olmasını istemediğini söyleyerek, bu konuda vasiyetinin olduğunu iddia etmişti. Ancak Neşet Ertaş'ın 2011 yılında verdiği bir röportaj bu tezi çürüttü.
Filmin fragmanı izleyici ile buluşmuştu..
Dijital Sanatlar Yapımevi, büyük usta Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmi için çalışmalara başlamış, filmin fragmanı da geçen aylarda izleyiciyle buluşmuştu.
Ara verilmişti
Bu süreçte sanatçının ailesi tarafından açılan dava ile çekimlere sete çıkılamadan ara verilmişti.