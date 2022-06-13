Filmi mahkeme kararıyla durdurulmuştu! Neşet Ertaş'ın gerçek vasiyeti bakın nereden çıktı!

Nam-ı değer Bozkırın Tezenesi olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan, Prof. Dr. Erol Parlak'ın kitabından uyarlanan, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi için çalışmalara başlanmış hatta fragmanı geçen ay izleyicisi ile buluşmuştu! Kısa bir süre sonra ailesinin itirazı ile film durdurulmuştu! Halk ozanı Ertaş'ın gerçek vasiyeti ise bir kanalın programındaki arşivinden çıktı!