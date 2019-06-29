Film sahnelerini aratmadı! Gaspçıları kovalayıp tüfeği aldı
SULTANGAZİ'de, biri pompalı tüfekli 2 kişi, evine doğru yürüyen Suriye uyruklu kişinin önünü keserek durdurdu. Pompalı tüfek zoruyla telefonu gasp edilen Suriyeli genç, gaspçıların elindeki silahı alarak, koşarak kaçmaya başladı. Gaspçılarla, genç arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda gaspçılardan biri genci arkasından tutarak yere düşürdü. Pompalı tüfeği alan gaspçı, koşarak arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkan Suriyeli bir genç, evine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide önü biri pompalı tüfekli yüzü maskeli iki kişi tarafından kesildi.
Kovalamaca yaşandı
Suriyeli gencin parasını ve cep telefonunu isteyen gaspçılar, gencin direnmesi üzerine pompalı tüfeği gence doğrulttu. Silah zoruyla gencin üzerinde bulunan telefonu alan gaspçılar, olay yerinden kaçmak istedi. Suriyeli genç, bir anlık dalgınlıktan yararlanarak gaspçının elindeki pompalı tüfeği aldı. Koşarak kaçmaya başlayan genç ile iki gaspçı arasında kovalamaca yaşandı.
Arkasından tutarak yere düşürdü
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kovalamaca, Esentepe Mahallesi 2849 sokakta sona erdi. Gaspçılardan biri, Suriyeli gence yetişti. Arkasından tutarak yere düşürdü. Elindeki pompalı tüfekle birlikte yere düşen genç, ayağından hafif şekilde yaralandı.
Gaspçı ise, yere düşen pompalı tüfeği alarak, olayın yaşandığı boş araziye doğru kaçtı. Arkadaşıyla beraber izini kaybettirdi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.