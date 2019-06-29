Film sahnelerini aratmadı! Gaspçıları kovalayıp tüfeği aldı



Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkan Suriyeli bir genç, evine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide önü biri pompalı tüfekli yüzü maskeli iki kişi tarafından kesildi.