BIST 1.459
DOLAR 8,42
EURO 9,90
ALTIN 487,35

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı işte sağlığı ve son durumu

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı işte sağlığı ve son durumu

Yeşilçam'ın güzel ve usta oyuncusu Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı işte Filiz Akın'ın son durumu ve hastalığı...

Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı işte sağlığı ve son durumu

Türk sinemasının sevilen ismi Filiz Akın akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın'dan haber var. Tatil için Miami’de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul’a döndü.

118
Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı işte sağlığı ve son durumu

Sağlık durumu iyiye giden ünlü sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi.

218
Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı işte sağlığı ve son durumu

Akın’ın bu hafta içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

318
Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı işte sağlığı ve son durumu

Filiz Akın kimdir?

Suna Akın ya da sahne adıyla Filiz Akın (d. 2 Ocak 1943, Ankara), Türk oyuncu, yazar, sunucu.

418