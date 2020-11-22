Filiz Akın yıllar sonra itiraf etti! Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber
Gerçek adı Suna Akın olan usta oyuncu Filiz Akın sinema hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar hayranlarını üzdü.
Türk sinemasının asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın'ın yıllar sonra yaptığı itiraf herkesi şaşırttı. Akın'ın 'veda ettim' sözleri hayranlarını üzdü.
Filiz Akın, İstasyon adlı dergi için Bircan Usallı Silan’ın sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıllarda kanser ve yüz felci atlatan ünlü oyuncu, sağlık durumunu şu sözlerle anlattı: “İyiyim, daha da iyi olacağım. İzmir depreminde o Elif bebeğin o kurtarıcısının parmağını tuttuğu gibi tutundum yaşama." dedi.
Moralinin iyi olduğunu belirten Akın " 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra ambulansa giderken bir oyun parkındaymış gibi gözleri gülen Ayda’nın bakışlarıyla bakıyorum hayata. Her şeye rağmen moralim daha iyi. Bazen bir kardelen, bazen bir sokak kedisinin bakışıyla beni takip etmesi, bazen bir martının dik başıyla mağrur, gururlu evin balkonunda dolaşması bile beni mutlu etmeye yetiyor." diye konuştu.
Filiz Akın, “Sinemayı özlemediniz mi? Erken bırakıp gitmediniz mi?” sorusuna verdiği yanıt herkesi şaşırttı.