Filiz Akın yıllar sonra itiraf etti! Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber

Moralinin iyi olduğunu belirten Akın " 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra ambulansa giderken bir oyun parkındaymış gibi gözleri gülen Ayda’nın bakışlarıyla bakıyorum hayata. Her şeye rağmen moralim daha iyi. Bazen bir kardelen, bazen bir sokak kedisinin bakışıyla beni takip etmesi, bazen bir martının dik başıyla mağrur, gururlu evin balkonunda dolaşması bile beni mutlu etmeye yetiyor." diye konuştu.