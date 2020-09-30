Filistinli genç 1930'ların klasik otomobilini sıfırdan yaptı şasesi için 4 ay uğraştı

Umle, Filistin'de otomobil fabrikası ve klasik araç olmadığını, ithal etmenin de çok külfetli olacağını ifade etti. Filistinli adam, "1930'lardaki klasik otomobilleri taklit ederek sıfırdan bir araç yaptım. Araçla gezerken sanki güzel zamanlarda (İsrail'in Batı Şeria'yı işgalinden önce) yaşıyormuşum gibi hissediyorum." diye konuştu.