Filistinli genç 1930'ların klasik otomobilini sıfırdan yaptı şasesi için 4 ay uğraştı
Filistinli Riyad el-Umle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında zorunlu evde kaldığı günleri çocukluk hayali olan klasik otomobil benzeri bir araç yaparak değerlendirdi.
Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin güneyindeki Kabalan beldesinde yaşayan Umle, klasik otomobil başta olmak üzere arabalara özel bir ilgisi bulunuyor. Yıllarca yedek parça satarak geçimini sağlayan Umle'nin şu anda Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde bir araba galerisi bulunuyor.
Şasesi için 4 ay uğraştı
Umle, çocukluk hayali olan klasik otomobili taklit ederek yaptığı aracın hikayesini AA muhabirine anlattı. Evinin altındaki mütevazi atölyesinde aracın şasesini oluşturan Umle, mekanik parçaları, eski araçlardan monte etti, aracın şasesi için dört ay boyunca uğraştı.
Karantina günlerinde başlayan uğraş
Umle, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina döneminin başlamasıyla klasik bir araba yapmak olan çocukluk hayalini gerçekleştirme fikrini ciddi şekilde düşünmeye başladığını söyledi. Karantina döneminin başlamasıyla nelerle meşgul olabileceğini düşünmeye başladığını söyleyen Umle, "Karantina günlerini, otomobilimi yaparak; çocukluk hayalimi gerçekleştirerek değerlendirdim." dedi.
Umle, Filistin'de otomobil fabrikası ve klasik araç olmadığını, ithal etmenin de çok külfetli olacağını ifade etti. Filistinli adam, "1930'lardaki klasik otomobilleri taklit ederek sıfırdan bir araç yaptım. Araçla gezerken sanki güzel zamanlarda (İsrail'in Batı Şeria'yı işgalinden önce) yaşıyormuşum gibi hissediyorum." diye konuştu.