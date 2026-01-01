BIST 11.262
Filistin'e destek için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürüdü

Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme, yaklaşık 520 bin kişi katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan insanlar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluştu.

Bakanlar, STK temsilcileri ve öncü isimlerin konuşmalar yaptığı alanda bazı kişiler, soğuk havaya rağmen çocuklarıyla birlikte eyleme katıldı.

Alanda emniyet yetkililerince yapılan anonsla eyleme 520 kişinin katıldığı bildirildi.

Devam eden programda, alana kurulan kürsüden Filistinliler için dualar okunuyor.

