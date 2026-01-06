Filistin, Gazze'de insani yardım çalışmalarının sürmesi için dünya kiliselerine çağrı yaptı

Filistin yönetimi, dünya kiliselerine "Gazze Şeridi'ndeki insani faaliyetlerin korunması için acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin yönetimine bağlı Kiliselerden Sorumlu Yüksek Başkanlık Komitesi Başkanı Remzi Huri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde insani yardım kuruluşlarının ruhsatlarını iptal kararı sonrası "acil çağrı” başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze Şeridi ile Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşlarının sistematik biçimde hedef alındığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun çalışma lisanslarının iptal edilmeye başlandığına işaret edilerek, lisansı iptal edilen kuruluşlar arasında Hristiyan misyonu bulunan kurumların da yer aldığı, söz konusu kurumların abluka altındaki 100 binlerce sivil için hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'de bugün yaşananlar artık yalnızca insani çalışmalara yönelik bir kısıtlama değil, yardım faaliyetlerinin bizzat suç haline getirilmesine, kuşatma, savaş ve topyekün çöküş karşısında yaşamın asgari düzeyde de olsa sürdürülmesini sağlayan kurumların felç edilmesine yönelik sistematik bir girişimdir." ifadeleri kullanıldı.

Bu aşamada sessizliğin tarafsızlık olarak anlaşılamayacağı, aksine ahlaki bir terk ediş olarak yorumlanacağı, yardım faaliyetlerinin engellenmesi ve insani yardımın suç sayılmasının, uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, dünya genelindeki kiliselere çağrı yapılarak "insani yardım kuruluşlarının hedef alınmasına ve çalışmalarının engellenmesine açık şekilde karşı çıkılması" istendi.

Gazze'ye yeterli yardımın girebilmesi için sınır kapılarının açılması gerektiği bunun için de İsrail'e uluslararası baskının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

İsrail, "personel listelerini sunmayı ve yeni güvenlik kayıt prosedürlerine uymayı reddettikleri" gerekçesiyle, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun çalışma lisanslarını iptal etmeye başlamıştı.

İsrail, uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal ediyor

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım da gönderemeyecek.

İsrail'in yeni düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi çok sayıda yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.