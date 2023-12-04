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Filipinler'de yine sallandı! Şiddetli deprem...

Filipinler'de yine sallandı! Şiddetli deprem...

Filipinler'in Aras-Asan bölgesi, dün yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından bu akşam bir kez daha 6,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin 30,5 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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