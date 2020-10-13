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Filip Novak'tan koronavirüs itirafı: Öncelikle belirtmek isterim ki...

UEFA Uluslar Ligi maçı sonrası Çekya milli takımında koronavirüs vakaları iddialarının ardından akıllara Filip Novak sorusu geldi. Deneyimli oyuncu, yaptığı paylaşımla taraftarının gönlüne su serpti.

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UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İsrail ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 2-1 galip ayrılan Çekya'da koronavirüs krizi yaşandığı ve Filip Novak'ın bu nedenle kadro dışı kaldığı iddia edilmişti. Yaşanan bu gelişme Fenerbahçe taraftarını endişelendirirken, 14 Ekim tarihinde İskoçya'ya konuk olacak Çekya'da bu maç öncesi Novak'tan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 30 yaşındaki sol bek, "Öncelikle belirtmek isterim ki, geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Corona testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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