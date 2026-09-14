Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor? Denislav Bardarov ile dev yakınlaşma
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncularından Derya Cebecioğlu’nun adı bu kez bir aşk iddiasıyla anıldı. Cebecioğlu'nun Denislav Bardarov ile yakınlaştığı iddia edildi.
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İddiaya göre Cebecioğlu, bu sezon Halkbank’a transfer olan Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile yakınlaştı.
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İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlaması da dikkat çekti.
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MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Derya Cebecioğlu’nun geçtiğimiz gün oynanan Bulgaristan-Makedonya maçını tribünden takip ettiği belirtildi. Milli voleybolcunun karşılaşmayı tribünden izlemesi, Bardarov ile ilgili aşk iddialarını da beraberinde getirdi.
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MAÇ SONUNDA TEBRİK ETTİ
Karşılaşmanın ardından Cebecioğlu’nun Bulgar smaçör Denislav Bardarov’u tebrik ettiği ifade edildi.
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İkilinin sosyal medya üzerinden karşılıklı takipleşmesi ve Cebecioğlu’nun Bardarov’un maçını tribünden izlemesi, aşk iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.
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Aşk iddialarına ise henüz bir açıklama gelmedi.
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