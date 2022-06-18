Filenin Sultanları galibiyet peşinde! Almanya Türkiye Voleybol maçı canlı izle

FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları 2. haftadaki 3. maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye saatler kala sporseverler Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Almanya - Türkiye maçı ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

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FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden ve ilk hafta maçlarını 4. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı 2. haftadaki 3. maçında Almanya ile karşılaşacak. 2. haftada karşılaştığı Brezilya ve Sırbistan'a mağlup olan Filenin Sultanları, Almanya'yı devirerek 2. hafta maçlarındaki ilk galibiyetini istiyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Almanya - Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Almanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Almanya - Türkiye maçı 19 Haziran Pazar TSİ 00.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç