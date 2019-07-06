Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya'ya mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu - Sayfa 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, ABD-Çin karşılaşmasının kaybedeni ile yarın 10.00’da bronz madalya maçına çıkacak. 

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Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu - Sayfa 2

Çin’in ev sahipliğinde Nanjing şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde Avrupa Kıtası’nı temsil eden tek ülke olarak dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

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Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu - Sayfa 3

Nanjing Olimpik Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede Milliler, Brezilya’ya 23-25, 15-25 ve 10-25‘lik set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 10.00’da, bronz madalya karşılaşmasına çıkacak. 

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Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu - Sayfa 4

Ay-yıldızlıların üçüncülük maçındaki rakibi ise; bugün oynanacak ABD -Çin karşılaşmasının ardından belli olacak. 

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