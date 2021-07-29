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Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD ile kapışıyor

Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD ile kapışıyor

A Milli Takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki 3. maçı FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapıyor... İlk seti ABD 25-19 kazandı...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda bugün FIVB dünya sıralamasının ilk sırasındaki ABD ile karşı karşıya geliyor. Ariake Arena'da oynanan maç, TRT Spor'dan canlı yayımlanıyor.

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçı FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapıyor.

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

İlk set sonucu: Türkiye 19-25 ABD

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