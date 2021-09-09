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Filenin Efeleri'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu

Filenin Efeleri'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu 5. maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi. Milliler, son 16 turunda Sırbistan ile karşılaşacak.

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Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan C Grubu'ndaki 4 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı, ev sahibi ekiple karşılaştı. A milliler mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

C Grubu'nu 10 puanla 3. sırada tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda A Grubu 2'ncisi Sırbistan ile eşleşti. Polonya'nın ev sahipliği yapacağı son 16 turu maçı 12 Eylül Pazar günü yapılacak.

Salon: Hakametsa Arena
Hakemler: Stefano Cesare, Benedikt Geukes
Finlandiya: Esko, Suihkonen, Siirila, Sivula, Ronkainen, Sinkkonen (Kerminen, Jokela, Lankinen, Nikula, Makinen, Köykka, Jauhiainen)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Caner Ergül, Efe Bayram, Oğulcan Yatgın)
Setler: 25-17, 16-25, 27-29, 25-18, 15-13
Süre: 132 dakika

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