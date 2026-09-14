Filenin Efeleri Romanya'ya mağlup oldu! Türkiye - Romanya voleybol maçı kaç kaç bitti?

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası grup aşamasında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, parkede karşı karşıya geldiği Romanya’ya 3-1 mağlup oldu. Maça istediği başlangıcı yapamayan ve hücum hatlarında direnç göstermekte zorlanan Filenin Efeleri, rakibinin etkili servislerine ve bloklarına engel olamadı. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik yenilginin ardından sporseverler maçın set skorlarını ve puan durumundaki son tabloyu mercek altına aldı. Peki, Türkiye - Romanya voleybol maçı kaç kaç bitti, set sonuçları nasıl şekillendi? İşte milli takımın Romanya karşısındaki performansına ve maç detaylarına dair bilgiler…

TÜRKİYE - ROMANYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası grup maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Efeleri, rakibinin etkili oyununa karşılık vermekte zorlanırken sahadan yenilgiyle ayrılarak gruptaki avantajını kaybetti.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI SET SONUÇLARI

Mücadelenin çekişmeli geçen set sonuçları şu şekilde tamamlandı:

1. Set: Romanya maça hızlı başlayarak ilk seti kazandı.

2. Set: Filenin Efeleri oyuna ağırlığını koyarak seti lehine çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

3. Set: Savunma hatalarının öne çıktığı seti Romanya aldı.

4. Set: Üstünlüğünü koruyan Romanya seti kazanarak maçı 3-1 tescilledi.

FİLENİN EFELERİ GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Romanya karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Filenin Efeleri'nin gruptan çıkma ve bir üst tura yükselme hesabı son maçlara kaldı. Milli takımımızın gruptan çıkabilmesi için kalan karşılaşmalarından mutlak galibiyet alması ve rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.