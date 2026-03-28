File Market'e rekor ceza! Hal fiyatının dört katına sattılar...

Gıda fiyatlarındaki dengesiz artışa karşı denetimlerini sıkılaştıran yetkililer, aracı ve perakendeci arasındaki fiyat uçurumunu mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, File Market’in tedarik fiyatı ile satış fiyatı arasındaki devasa fark "fahiş kâr" olarak değerlendirildi.

Denetim ekiplerinin fatura ve etiket karşılaştırmasında; marketin halden 50 TL'ye temin ettiği biberi, üzerine tam %280 kâr koyarak 190 TL'den satışa sunduğu belgelendi. Tüketiciyi koruma kanunları çerçevesinde yapılan bu tespit, rekor cezayı da beraberinde getirdi.

1.8 MİLYON TL'LİK CEZAYİ İŞLEM

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenen dosya sonucunda, ilgili market zincirine toplamda 1 milyon 806 bin 170 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bakanlık yetkilileri, benzer denetimlerin sadece sebze-meyve grubunda değil, tüm temel ihtiyaç ürünlerinde devam edeceğinin altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Karadeniz'de saldırıya uğramıştı! "Altura" isimli tanker Kilyos açıklarına demirledi
Karadeniz'de saldırıya uğramıştı! "Altura" isimli tanker Kilyos açıklarına demirledi
Kosova'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı
Kosova'nın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı
İran duyurdu! ABD askerlerinin Dubai'deki sığınakları füzelerle vuruldu
İran duyurdu! ABD askerlerinin Dubai'deki sığınakları füzelerle vuruldu
Kullandığı motosiklet duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk öldü
Kullandığı motosiklet duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk öldü
Sancaktepe'de yol kenarında terk edilen bebek ölü bulundu
Sancaktepe'de yol kenarında terk edilen bebek ölü bulundu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp intihar girişiminde bulundu
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp intihar girişiminde bulundu
MHP lideri Bahçeli'den İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin açıklama!
MHP lideri Bahçeli'den İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin açıklama!
MSB: Karadeniz'de 275 şüpheli cisim imha edildi
MSB: Karadeniz'de 275 şüpheli cisim imha edildi
Bakan Göktaş'tan doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi açıklaması! Detaylar belli oldu
Bakan Göktaş'tan doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi açıklaması! Detaylar belli oldu
İran Silahlı Kuvvetleri: Umman’da ABD’ye ait bir gemiyi hedef aldık
İran Silahlı Kuvvetleri: Umman’da ABD’ye ait bir gemiyi hedef aldık
Dev banka Epstein mağdurlarına ödeme yapacak
Dev banka Epstein mağdurlarına ödeme yapacak
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız