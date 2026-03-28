File Market'e rekor ceza! Hal fiyatının dört katına sattılar...

Gıda fiyatlarındaki dengesiz artışa karşı denetimlerini sıkılaştıran yetkililer, aracı ve perakendeci arasındaki fiyat uçurumunu mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, File Market’in tedarik fiyatı ile satış fiyatı arasındaki devasa fark "fahiş kâr" olarak değerlendirildi.

Denetim ekiplerinin fatura ve etiket karşılaştırmasında; marketin halden 50 TL'ye temin ettiği biberi, üzerine tam %280 kâr koyarak 190 TL'den satışa sunduğu belgelendi. Tüketiciyi koruma kanunları çerçevesinde yapılan bu tespit, rekor cezayı da beraberinde getirdi.

1.8 MİLYON TL'LİK CEZAYİ İŞLEM

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenen dosya sonucunda, ilgili market zincirine toplamda 1 milyon 806 bin 170 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bakanlık yetkilileri, benzer denetimlerin sadece sebze-meyve grubunda değil, tüm temel ihtiyaç ürünlerinde devam edeceğinin altını çizdi.