Fikret Orman istifasının perde arkası! Kırmızı Çizgi Fitbol canlı yayınında bomba

İnternethaber'in YouTube kanalında 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programını canlı yayınla izleyebilirsiniz. Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çelikler, saat 16:00'da spor gündemini değerlendirecek.

Mehmet Ayan, Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, kısa bir süre önce İnternethaber'in YouTube kanalında yayın hayatına başlayan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı bugün dördüncü bölümüyle saat 16:00'da ekranda olacak.

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen efsane program, Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çelikler'in yorumlarıyla spor gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Fikret Orman'ın istifasının perde arkasında neler var?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın beklenmedik istifa kararının yanı sıra, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın puan kayıpları. Beşikaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi Suat Arslanboğa'nın skandal kararları. Abdullah Avcı'nın koltuğunun sallantıda olması. Fenerbahçe'nin savunmadaki sıkıntıları ve ortaya konulan olumlu futbol.

Derbi öncesi son gelişmeler

Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi takımlar sahaya hangi 11'lerle çıkacak? Terim ve Yanal'ın derbi stratejisi nasıl olmalı? Fenerbahçe ve Galatasaray'da son durumlar nedir? Sakat futbolcular derbiye yetişecek mi?

Deneyimli isimler, bu konuları Kırmızı Çizgi Fitbol programında sizler için yorumlayacak.

İNTERNETHABER'İN YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN TIKLAYIN