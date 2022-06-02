Fikret Kuşkan'ın komşusuyla başı dertte! Öyle bir tehdit savurdu ki...
Son olarak " El kızı" dizisinde Ezo'nun babası Resul olarak ekranlara gelen usta oyuncu Fikret Kuşkan komşusuyla sokak köpekleri yüzünden kavgalık oldu! Mahallede huzurun kalmadığını söyleyen Kuşkan' ı komşusu " Seni köpeklere parçalatırım" diyerek tehdit etti!
Ekranların usta oyuncusu Fikret Kuşkan'ın sokak köpekleri yüzünden komşusuyla başı dertte! Mahallede huzurun kalmadığını dile getiren Kuşkan'ı komşusu " Seni köpeklere parçalatırım" diyerek tehdit etti.
Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğramıştı!
Usta oyuncu, 29 Mayıs Pazar günü Zekariyaköy'de sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.
Arkadaşlarının müdahalesi ile köpeklerin saldırısında ucuz kurtulan Kuşkan, yaşadığı olay sonrası sokakta köpekleri besleyen komşusunun " Seni köpeklere parçalatırım" tehdidiyle karşılaştı.
Konuyla ilgili açıklama yaptı..
Olayla ilgili konuşan ünlü oyuncu mahallede huzurun kalmadığının altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu.