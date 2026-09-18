FIFA'dan 4 Türk takımı için kritik karar! Transfer şoku yaşatacak...

FIFA'dan 4 Türk takımı için kritik karar! Transfer şoku yaşatacak...

FIFA, Türk futbolunu yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. 1. Lig ve 2. Lig’de mücadele eden 4 kulübün transfer tahtası resmi olarak kapatıldı.

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FIFA'dan 4 Türk takımı için kritik karar! Transfer şoku yaşatacak... - Resim: 1

Türk futbolunda kulüplerin mali disiplin sorunları baş ağrıtmaya devam ediyor.

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FIFA'dan 4 Türk takımı için kritik karar! Transfer şoku yaşatacak... - Resim: 2

FIFA, dosyaları incelemesinin ardından 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Sivasspor ve Sarıyer ile 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'a transfer yasağı cezası verdi.

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FIFA'dan 4 Türk takımı için kritik karar! Transfer şoku yaşatacak... - Resim: 3

Yasak kararlarının ayrıntıları da netleşmeye başladı. Ceza alan kulüpler arasında en ağır faturayla karşılaşan taraf Kayserispor oldu.

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FIFA'dan 4 Türk takımı için kritik karar! Transfer şoku yaşatacak... - Resim: 4

YASAK 3 DÖNEMİ KAPSIYOR

Kayserispor'a iki dosyadan ceza verilirken, listede yer alan diğer kulüplerin ise birer dosyadan ceza aldığı belirtildi.

Verilen cezaların süresi ve kulüplerin önündeki seçenekler de belli oldu.

Karara göre 4 kulüp için de transfer yasakları 3'er dönemi kapsıyor ancak söz konusu borçların ödenmesi halinde cezaları kaldırabilecek.

Kulüplerin bu yaptırımdan kurtulmak için ilgili borç kalemlerini temizlemesi gerekiyor.

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FIFA kulüp ceza yasak