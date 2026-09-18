FIFA'dan 4 Türk takımı için kritik karar! Transfer şoku yaşatacak...
FIFA, Türk futbolunu yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. 1. Lig ve 2. Lig’de mücadele eden 4 kulübün transfer tahtası resmi olarak kapatıldı.
Türk futbolunda kulüplerin mali disiplin sorunları baş ağrıtmaya devam ediyor.
FIFA, dosyaları incelemesinin ardından 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Sivasspor ve Sarıyer ile 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'a transfer yasağı cezası verdi.
Yasak kararlarının ayrıntıları da netleşmeye başladı. Ceza alan kulüpler arasında en ağır faturayla karşılaşan taraf Kayserispor oldu.
YASAK 3 DÖNEMİ KAPSIYOR
Kayserispor'a iki dosyadan ceza verilirken, listede yer alan diğer kulüplerin ise birer dosyadan ceza aldığı belirtildi.
Verilen cezaların süresi ve kulüplerin önündeki seçenekler de belli oldu.
Karara göre 4 kulüp için de transfer yasakları 3'er dönemi kapsıyor ancak söz konusu borçların ödenmesi halinde cezaları kaldırabilecek.
Kulüplerin bu yaptırımdan kurtulmak için ilgili borç kalemlerini temizlemesi gerekiyor.