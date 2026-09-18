FIFA'dan 4 Türk takımı için kritik karar! Transfer şoku yaşatacak...

YASAK 3 DÖNEMİ KAPSIYOR

Kayserispor'a iki dosyadan ceza verilirken, listede yer alan diğer kulüplerin ise birer dosyadan ceza aldığı belirtildi.

Verilen cezaların süresi ve kulüplerin önündeki seçenekler de belli oldu.

Karara göre 4 kulüp için de transfer yasakları 3'er dönemi kapsıyor ancak söz konusu borçların ödenmesi halinde cezaları kaldırabilecek.

Kulüplerin bu yaptırımdan kurtulmak için ilgili borç kalemlerini temizlemesi gerekiyor.