Fidan, Lizbon'da Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Lizbon'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, çalışma ziyaretinde bulunduğu Lizbon'da Rangel ile görüştü.
