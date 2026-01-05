BIST 11.725
DOLAR 43,04
EURO 50,33
ALTIN 6.118,81
HABER /  GÜNCEL

Fidan, Lizbon'da Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü

Fidan, Lizbon'da Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Lizbon'da bir araya geldi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, çalışma ziyaretinde bulunduğu Lizbon'da Rangel ile görüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti
Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti
ABD'de Maduro mahkemeye götürüldü! Sekerek yürümesi dikkat çekti
ABD'de Maduro mahkemeye götürüldü! Sekerek yürümesi dikkat çekti
Antalya'da genç adam avda kazara vurularak can verdi! 1 kişi tutuklandı
Antalya'da genç adam avda kazara vurularak can verdi! 1 kişi tutuklandı
İspanya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Orman kanununa boyun eğmeyeceğiz
İspanya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Orman kanununa boyun eğmeyeceğiz
Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı
Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi
Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti
Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti
KYB’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
KYB’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Musaba detayı
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Musaba detayı
Şimşek: Fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı uygulamaya devam edeceğiz
Şimşek: Fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı uygulamaya devam edeceğiz
Hatay'da kaza! Öğenci servisi devrildi yaralılar var
Hatay'da kaza! Öğenci servisi devrildi yaralılar var