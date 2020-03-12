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FIBA tüm maçların iptal edildiğini duyurdu! Anadolu Efes EuroLeague maçına çıkmıyor

EuroLeague, basketbol müsabakalarının geçici olarak askıya alınmasını değerlendirdiğini açıkladı. Ayrıca NBA'nın ardından FIBA da (Uluslararası Basketbol Federasyonu), kendi çatısı altındaki tüm maçları yarından itibaren durdurma kararı aldı. 

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EuroLeague, basketbol müsabakalarının geçici olarak askıya alınmasını değerlendirdiğini açıkladı.

Anadolu Efes, bu akşamki Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı.

Tüm basketbol organizasyonları durduruldu 

Yoğun fiksür ve dolayısıyla seyehat sıklığından dolayı koronavirüs için "potansiyel tehlike" olan EuroLeague takımlarının "ligi durdurma" taleplerini değerlendirmeye aldığını açıklayan EuroLeague yönetimi, nihai kararını bugün içerisinde açıkladı.

NBA'nın ardından FIBA da (Uluslararası Basketbol Federasyonu), kendi çatısı altındaki tüm maçları yarından itibaren durdurma kararı aldı. 

Öte yandan Anadolu Efes de, bu akşamki Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yollamıştı.

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