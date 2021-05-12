Feyza Aktan'ın ses kaydı çıktı Özcan Deniz'e oğlunu göstermiyor küfürler hakaretler...
Özcan Deniz'in velayet davası açtığı Feyza Aktan'ın küfürlü konuşmaları, oğlunu nasıl başından savdığı ortaya çıktı.
Özcan Deniz, Feyza Aktan'ın hamileliğinin ardından 2018 yılında evlendi. Fakat bu evlilik oğulları Kuzey doğduktan sonra pek de uzun sürmedi. İkili, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı. Feyza Aktan, boşanmanın ardından Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Şiddet iddialarını yalanlayan Deniz, Aktan'a velayet davası açtı.
İkilinin velayet konusunda çekişmeleri sürerken Feyza Aktan, ölüm tehditleri aldığını, şiddet gördüğünü iddia etti. Özcan Deniz ise konuya dair suskunluğunu oğlu için koruduğunu fakat oğlunu göremediğini dile getirdi. Feyza Aktan ise geçtiğimiz günlerde Hürriyet'e verdiği bir röportajda Özcan Deniz'in oğlunu göremediğini söylemesinin yalan olduğunu söyledi.
Feyza Aktan, röportaj boyunca her şeyin hukuka uygun ilerlediğini Özcan Deniz'in oğlunu görmesini engellemediğini söyledi. Geçtiğimiz gün ise ikilinin çocukları Kuzey'in bakıcısı evde yaşananları anlattı.
Daha önce de Feyza Aktan'ın kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Kuzey'in bakıcısı, Kuzey'e doğduğundan beri baktığını, annesinin sürekli evde ikisini yalnız bırakıp, gezmeye ve spora gittiğini söyledi.