Feyza Aktan'ın ses kaydı çıktı Özcan Deniz'e oğlunu göstermiyor küfürler hakaretler...

Özcan Deniz, Feyza Aktan'ın hamileliğinin ardından 2018 yılında evlendi. Fakat bu evlilik oğulları Kuzey doğduktan sonra pek de uzun sürmedi. İkili, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı. Feyza Aktan, boşanmanın ardından Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Şiddet iddialarını yalanlayan Deniz, Aktan'a velayet davası açtı.