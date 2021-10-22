Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'e tokat attığı görüntüler ortaya çıktı!

Son günlerde çekişmeli velayet ve boşanma davası ile gündemden düşmeyen Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın birbirine girdiği o anların görüntüsü ortaya çıktı. İşte Özcan Deniz'in Feyza Aktan tarafından darp edildiği o anlar...

Çocuklarının velayetiyle ilgili uzun süredir hem yargı önünde hem de özel hayatlarında çekişme yaşayan Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan sonunda fiziksel şiddet skandalıyla gündemde... Eski aşıklar birbirine girdi. Deniz, çocuğunu görmek için gittiği Aktan'ın evinde tartışma yaşadı. Eski eşinden tokat yiyen ünlü şarkıcının bir de kıyafetleri parçalandı. O anların görüntüleri ortaya çıktı...

Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.





İşte Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında çıkan kavganın ayrıntıları...

İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi.

Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, Deniz'e tokat atarak kıyafetlerini parçaladı.





Darp görüntülerine ulaşan Söylemezsem Olmaz ekibi, bu görüntüleri canlı yayında ekrana getirdi.





Görüntüler sosyal medyada yayıldı.



Aktan ve Deniz çocuklarının gözünün önünde böylesi bir olay yaşadıkları için pek çok sosyal medya kullanıcı tarafından kötü birer ebeveyn olmakla eleştiriliyor...



Ne olmuştu?

Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı

İddiaya göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.

Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı.



Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

"Okula bugün senin götürmen gerekiyor"

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Feyza Aktan, Özcan Deniz'in eve gelerek kendisine çocuğu neden okula götürmediğini sorduğunu, kendisinin de, "Bugün senin görüş günün, sana sabah mesaj attım neden cevap vermedin? Okula bugün senin götürmen gerekiyor" diyerek durumu anlattığını, bunun üzerine Özcan Deniz'in saldırgan tavırlar sergilediğini ifade etti.

Kendisini ve oğlunu korumak için Deniz'e tokat attığını kabul eden Aktan, ablası Eda Aktan'ın da duruma şahit olduğunu anlattı.