Feyza Aktan ve Özcan Deniz boşanıyor mu? Babalar günü mesajı kafaları karıştırdı
Geçtiğimiz yıl evlenen Feyza Aktan ve Özcan Deniz çiftinin sık sık boşanacakları iddiaları gündeme gelirken Deniz'in dün paylaştığı babalar günü mesajı bu iddiaları güçlendirdi.
Geçtiğimiz sene sade bir törenle evelenen Feyza Aktan ve Özcan Deniz çifti için sıklıkla boşanacaklarına dair iddialar ortaya atılırken Deniz'in babalar gününde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşım kafaları iyice karıştırdı.
Mayıs 2018!de oğulları Kuzey'i kucaklarına alarak tarifsiz bir mutluluk yaşayan ünlü çift hakkında boşanacaklarına dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Özcan Deniz'in babalar günü için Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştır ve ikilinin yeniden boşanacaklarına dair iddialar ortaya çıktı.
Özcan Deniz, Instagram hikayesinde oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaşıp, kendi babalar gününü kutladı.
Deniz’in yazısında “Elimizden acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim...” cümlesi dikkat çekti.