Feyza Aktan ve Özcan Deniz boşanıyor mu? Babalar günü mesajı kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz sene sade bir törenle evelenen Feyza Aktan ve Özcan Deniz çifti için sıklıkla boşanacaklarına dair iddialar ortaya atılırken Deniz'in babalar gününde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşım kafaları iyice karıştırdı.