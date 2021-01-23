Feyza Aktan Özcan Deniz için korkunç şeyler anlattı kendisini bakın nasıl savundu
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı, şiddet gördüğünü söyledi. Özcan Deniz, suskunluğunu bozdu.
Özcan Deniz, 2018 yılında kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile evlendi. İkilinin evlilikleri ise uzun sürmedi. Ortak çocukları olmasına rağmen boşanma kararı aldılar. Fakat boşanma olaylı bir hale geldi. İkili arasında sular durulmuyor. Son olarak Aktan'ın ortaya attığı iddialar şoke etti.
Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdi' suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'zincirleme şekilde yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi:
''Feyza Aktan’ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede, Aktan’ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı.''
''25 Ocak 2018’de Deniz’in, Aktan’ı eski sevgilisi Buse Narcı’yla aldattığı haberleri çıktı. Deniz, evi terk edip arkadaşına giden Aktan’ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu.''