Feyza Aktan ihaneti mi affetmedi? Özcan Deniz'den servet değerinde tazminat talep etti
Geçtiğimiz günlerde Feyza Aktan'a boşanma davası açan Özcan Deniz'in, genç eşini aldattığı yönünde bomba iddialar ortaya atıldı.
2018 Mart ayında sade bir törenle evlenen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinden kötü haber gelmişti. İkilinin apar topar boşanması hayranlarını üzerken, magazin gündemine bomba gibi düşecek iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Feyza Aktan, Özcan Deniz'in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar buldu.
Eşinin telefonundaki bu mesaj ile sarsıldığı söylenen Feyza Aktan'ın, Özcan Deniz ile arasında büyük bir tartışma çıktığı ve çiftin, evliliklerini bu yüzden bitirdikleri kulislerde konuşulmaya başlandı.
Yayın yasağı getirilmişti: Öte yandan boşanma davası, Özcan Deniz’in avukatının başvurusu üzerine İstanbul 8. Aile Mahkemesi'nde açıldı. Çekişmeli olarak görülecek davaya tarafların talebiyle yayın yasağı getirildi.
Velayet meselesi: Çiftin oğulları Kuzey'in velayetinin kimde kalacağı merak konusu olurken, iki ismin de bebeği birbirlerine vermeye niyetlerinin olmadığı söyleniyor.