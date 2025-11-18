Feyyaz Yiğit ilk kez açıkladı! Gibi dizisinin final nedeni belli oldu

"Zor bir karardı"

Dizinin bitiş sürecinin hem yaratıcı açıdan hem de kişisel olarak zorlu bir karar olduğuna değinen Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: “Çok fazla efor sarf ettiğimiz için bizim mesleğimiz Gibi’de çalışmak gibi hissetmeye başladık. Başka bir şeyin kötü olması riskini de istiyorum. 6’ncı sezona gelmiş bir dizide alanın daralıyor. İlk sezonda Yılmaz karakteri bir nümizmat olabilirdi. Ama 6’ncı sezonda bunu yapsak seyirci kabul etmez. Özgürlüğü kaybediyorsun, kendini tekrar eden bir noktaya dönüşüyorsun. Bu şekilde bitmesi işe, seyirciye ve mesleğimize saygıdır. Özellikle çok para kazanırken alınması zor bir karardı.”