Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'dan cinsiyet açıklaması
Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, bebek heyecanını yaşamaya devam ediyor. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift, bu kez bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıklayarak sevenlerini sevindirdi.
Kanal D Haber spikeri Merve Dinçkol ile oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu, Temmuz 2025’te evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerinin ardından mutluluklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren çift, kısa süre önce bebek beklediklerini duyurmuştu. Dinçkol’un hamilelik haberini “Ramazan bereketiyle geldi” notuyla paylaşması, takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.
Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülenen Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, doktor kontrolü sonrası objektiflere yansıdı. Heyecanları yüzlerinden okunan çift, bebekleriyle ilgili merak edilen soruya da yanıt verdi. Merve Dinçkol, yaptığı açıklamada bebeklerinin cinsiyetini ilk kez paylaştı.
Hamilelik sürecinin güzel geçtiğini anlatan Dinçkol, herhangi bir aksilik yaşanmazsa ağustos ayında bebeklerini kucaklarına alacaklarını ifade etti. Ünlü isim, şu an için en büyük dileklerinin bebeklerinin sağlıklı olması olduğunu vurguladı.
KIZ BEBEK BEKLİYORLAR
Çiftin kız bebek beklediğinin ortaya çıkmasının ardından gözler bu kez isim tercihine çevrildi. Ancak Merve Dinçkol, bu konuda henüz netleşmiş bir karar olmadığını söyledi. Güzel sunucu, isim arayışlarının sürdüğünü belirtti.