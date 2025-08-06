Feyenoord - Fenerbahçe / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile kozlarını paylaşıyor. Rotterdam'ın ünlü De Kuip Stadyumu'nda oynanacak ilk maç, sarı-lacivertliler için büyük öneme sahip. Jose Mourinho'nun liderliğinde hazırlık kampını başarıyla tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Feyenoord 1 - 0 Fenerbahçe

19'GOL: Feyenoord, Timber'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe savunması ceza sahasına gelen topu uzaklaştıramadı ve meşin yuvarlak Timber'ın önünde kaldı. Hollandalı merkez orta saha, Fred'den sıyrıldıktan sonra düzgün vuruşla kaleci İrfan Can'ı mağlup etti.

13'Feyenoord'lu oyuncular yine penaltı bekliyor. Ceza sahasına uzun gönderilen topu Skriniar kafayla karşılamak isterken meşin yuvarlak Oosterwolde'den sekti ve ceza sahasına düştü. Hakem yine oyunu devam ettirdi.

9'Sağ kanattan gelen Feyenoord'da Hwang, topu aldı ve hemen arka direğe orta denedi. Yukardan kavis alan meşin yuvarlak kimseye çarpmadan dışarı gitti.

6'Fenerbahçe, sağ kanattan Oğuz ile geldi. İçeri çevrilen topta Szymanski'nin vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

4'Feyenoord gole yaklaştı. Sağ kanattan içeri yerden çevrilen topa Steijn hamle yaptı. Savunma dikkatli. Feyenoord'da bu pozisyonda Steijn yerde kaldı ve oyuncular kısa süreli hakeme penaltı itirazlarında da bulundu ancak oyun devam ediyor.

1'Hollanda'da ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Fenerbahçe.

Feyenoord - Fenerbahçe ilk 11'ler

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Ueda, Sauer

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla giriyor. Jose Mourinho'nun yönetiminde Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi yıldız isimler kadroya katıldı. İsmail Yüksek'in sakatlıktan dönmesiyle orta saha güçlenirken Youssef En-Nesyri'nin hücumda kilit rol oynaması bekleniyor. Ancak Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, UEFA listesinde yer almıyor. Feyenoord'da ise Igor Paixao'nun Marsilya'ya transferi sonrası hücum hattında Ayase Ueda ve Gaoussou Diarra ön planda.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki ayaklı eşleşmenin rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'deki taraftar desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor. İlk maçta avantajlı skor almak isteyen sarı-lacivertliler, rövanş öncesi moral depolama hedefiyle sahaya çıkacak.

PLAY-OFF RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek ve Benfica-Nice ya da Club Brugge-Salzburg/Brann eşleşmelerinden gelen takımla karşılaşacak. Ancak sarı-lacivertliler elenirse, Avrupa serüveni sona ermeyecek; UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına doğrudan katılacak. Feyenoord için de benzer bir durum geçerli; elenmeleri halinde Avrupa Ligi'nde yollarına devam edecekler.