Fettah Can'ın herkesten gizlediği sır: Sahneye gözlükle çıktı, sebebini itiraf etti!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan 46 yaşındaki Fettah Can, dört kişilik ailesiyle birlikte Alaçatı'da tatilin keyfini sürüyor. Önceki gün Çeşme'de bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcının sağlık durumu, sahneye gözlükle çıktığından dolayı merak edilmişti. Başarılı şarkıcı Fettah Can, herkesin içinde merak edilen o soruları yanıtladı, gözlük takmasının sebebini itiraf etti. Bakın neler söyledi...