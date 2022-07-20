Fettah Can'ın herkesten gizlediği sır: Sahneye gözlükle çıktı, sebebini itiraf etti!
2014 yılında müzisyen Cansu Kurtçu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Fettah Can ailesiyle Alaçatı'da tatil yapıyor. Kurtçu ile evliliğinden Vera ve Oğul adını verdiği ikizleri olan 46 yaşındaki başarılı şarkıcı, Çeşme'de bir mekanda sahneye çıktı. Daha önce de olduğu gibi sahneye gözlükle çıkan Fettah Can, sır gibi sakladığı gerçeği herkesin içinde itiraf etti. Bakın neler söyledi...
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan 46 yaşındaki Fettah Can, dört kişilik ailesiyle birlikte Alaçatı'da tatilin keyfini sürüyor. Önceki gün Çeşme'de bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcının sağlık durumu, sahneye gözlükle çıktığından dolayı merak edilmişti. Başarılı şarkıcı Fettah Can, herkesin içinde merak edilen o soruları yanıtladı, gözlük takmasının sebebini itiraf etti. Bakın neler söyledi...
2014 yılında dünyaevine giren şarkıcı Fettah Can ile müzisyen eşi Cansu Kurtçu, İzmir Alaçatı'da tatil yapıyor. Önceki gün bir plajda objektiflere yansıyan çift, çocuklarıyla denizin keyfini çıkardı.
Fettah Can ve ailesi, masmavi denizin keyfini doyasıya çıkarırken, eğlenceli anlar yaşadı. Ünlü çift, çocukları ile Ege'nin serin sularında bolca zaman geçirdi.
46 yaşındaki Fettah Can, Alaçatı'da sahneye çıktı.