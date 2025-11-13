Fettah Can ve Cansu Kürkçü İngiltere tatilinden paylaştı! O karelere yorum yağdı...
Ünlü müzisyen Fettah Can ile şarkıcı ve söz yazarı Cansu Kurtçu, 2014 yılında başlayan mutlu evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor. Çiftin yıllar önce dünyaya gelen ikiz çocukları ise artık kocaman oldu. Eğitim arasını fırsata çeviren aile, tatil için İngiltere’yi tercih etti ve sosyal medyada paylaştıkları kareler büyük ilgi topladı.
Müzik dünyasının sevilen isimleri Fettah Can ve Cansu Kurtçu, güçlü birlikteliklerini 2014 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
İkizlerinin büyümüş halini ilk kez paylaşan ünlü çift, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Eğitim dönemindeki kısa arayı değerlendiren aile, İngiltere’ye giderek keyifli bir tatil yaptı. Paylaşılan fotoğraflarda ailece neşeli anlar dikkat çekti.
Fettah Can ve Cansu Kurtçu’nun çocuklarıyla paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Takipçileri, ikizlerin ne kadar büyüdüğüne ve çiftin ailece huzurlu görüntüsüne övgü yağdırdı.