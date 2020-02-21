FETÖ'yü destekleyen tweetleri çıkmıştı! O haberi kaldırdı

FETÖ'yü destekleyen tweetleri ile gündem olan ve Yavuz Donat'ın istifasına neden olan Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim'in sahibi olduğu sitede yayınladığı 'skandal ses kaydı' haberinin iki gün önce kaldırıldığı ortaya çıktı.

FETÖ lehine tweetler attığı ortaya çıkan Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim'in sahibi olduğu sitede yayınladığı 'Skandal ses kaydı' başlığı ile yayınlanan ve "Büyük rüşvet operasyonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdiğ eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dosyasından 'Ataköy tapeleri' çıktı" ifadelerinin yer aldığı haberi iki gün önce de siteden kaldırdığı ortaya çıktı.

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Yavuz Donat'ın istifa etmesine neden oldu

Dim'in FETÖ ile olan bağının ortaya çıkması, Yavuz Donat'ın Onursal Başkanlık görevinden istifa etmesine neden olmuştu.