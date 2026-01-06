BIST 11.746
DOLAR 43,05
EURO 50,55
ALTIN 6.186,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 20 günde 223 şüpheli yakalandı

FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 20 günde 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son 20 günde emniyet birimlerince sürdürülen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını, 87'sinin tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik polis ekiplerince son 20 gündür sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda, FETÖ'nün "mahrem yapılanmaları" içerisinde faaliyette bulunduğu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdüğü, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağladığı belirlenen 223 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 87'sinin tutuklandığını, 50'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini bildiren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
'Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim' Maduro'ya en yakını ihanet mi etti?
'Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim' Maduro'ya en yakını ihanet mi etti?
Türkiye’nin en hesaplı sıfır aracıydı: Artık satılmıyor
Türkiye’nin en hesaplı sıfır aracıydı: Artık satılmıyor
Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı! Her şey gece netleşti: Transfer her an açıklanabilir
Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı! Her şey gece netleşti: Transfer her an açıklanabilir
Tunç Soyer'e tahliye! Kooperatif davasında ara karar açıklandı
Tunç Soyer'e tahliye! Kooperatif davasında ara karar açıklandı
Almanya’da “ameliyat olamazsın” dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu
Almanya’da “ameliyat olamazsın” dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu
Şikayet yağdı denetim başladı! Fahiş fiyatlar harekete geçirdi
Şikayet yağdı denetim başladı! Fahiş fiyatlar harekete geçirdi
Cem Küçük'ten emekli maaşı çıkışı:"Başkası kurtarmaz"
Cem Küçük'ten emekli maaşı çıkışı:"Başkası kurtarmaz"
Fatih Tekke transfer istedi takviye istediği mevkileri söyledi
Fatih Tekke transfer istedi takviye istediği mevkileri söyledi
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen'den ABD'ye çağrı
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen'den ABD'ye çağrı
Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem
Osimhen, Nijerya'yı çeyrek finale taşıdı
Osimhen, Nijerya'yı çeyrek finale taşıdı
Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri
Venezuela'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri