FETÖ'ya umut bağlayan siyasi ayak!..

Dikkat ettiniz mi muhalefet partilerinde ilginç bir şekilde “FETÖ’nün siyasi ayağını arama” sevdası ortaya çıktı...

Önce tuhaf şekilde CHP…

17/25 Aralık yargı darbesinde FETÖ ile birlikte hareket eden, 15 Temmuz hain darbe girişimine ‘tiyatro’ diyen, KHK ile görevden alınan FETÖ’cülere tam destek veren CHP,TBMM’ye ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ ile ilgili araştırma önergesi verdi…

Ardından FETÖ ile mücadelede sesi çıkmayan İYİ Parti ses verdi…

İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı;

“15 Temmuz ihanet girişimi başarılı olsaydı, bu darbenin Cumhurbaşkanı kimdir? Başbakanı kimdir? Bakanları kimlerdir? Kuvvet komutanları kimlerdir? Üst düzey bürokratları kimlerdir? Dört yıl geçmesine rağmen, darbenin siyasi ayağını hâlâ niçin bilmiyoruz.”

Hal böyle olunca MHP Lideri Devlet Bahçeli devreye girdi…

Dedi ki;

“Bunların sivil hayatı Çankaya’da mıdır, neredeyse bulun getirin kardeşim. Kim bunlar, CHP’de, MHP’de, hangi partide varsa çıkartın. Eğer bulamıyorsa yetki versinler, biz buluruz bunları. Kılıçdaroğlu ‘AKP’de 120-180 arasında bylockçu vekil var’ diyor. Şu bylockçuları savcılığa götür ver, eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla ver diyeceğiz.”

Demek ki Türkmen Beyi’nin bir bildiği var!

“Yetki verin biz buluruz” ne demek sizce!

Bahçeli de biliyor ki!

17-25 Aralık yargı kumpası…

MHP’ye çekilen operasyon…

15 Temmuz hain darbe girişimin tüm kodları aynı merkezden çıktı…

Bugün siyaset sahnesinde yaşanan savrulmaların, kırılmaların, yeni oluşumların nedeni Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olduğuna göre, 15 Temmuz’da “Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık ve bakanlık koltuklarına oturtulmak istenenler kimlerdi?” sorusunun cevabı cevap bulmalıdır…

Ama eksik sormayalım…

MHP ile başlamalıyız…

Çünkü 15 Temmuz hain darbe girişimine giden yollara döşenen taşlara iyi bakmak gerekir...

Önce MHP’yi ele geçirme, lideri Devlet Bahçeli’yi devirmeye yönelik operasyonların arka planına iyice bakmak gerekir…

Hatırlayın MHP’ye yönelik kaset operasyonunu!

Kimlerin isimleri ortaya atıldı, kimler istifa ettirildi, kimler kurtuldu?

Sonra…

Hatırlayın mahkemeler savaşı ile başlatılan olağanüstü kongre dayatmalarını…

Sadece“Erdoğan’sız AK Parti” değil “Devlet Bahçeli’siz MHP”planını kimler devreye soktu?

MHP’yi kimler teslim almak istedi…

Devlet Bahçeli’yi devirip Tayyip Erdoğan’ı yalnızlaştırarak belki de 15 Temmuz hain darbe girişimine gerek kalmadan, iktidarı kimler ele geçirmek istedi?

Bu sorular zincirleme sorulmalı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın o günlerde MHP üzerindeki büyük oyunu görüp Bahçeli’ye destek olması, aslında ‘MİLLİ DEVLET’ refleksiydi…

Bunu bugün daha iyi anlamıyor muyuz?

Hani bazıları diyorlar ya“Bahçeli, Erdoğan için neler söylemişti neler, ne oldu ki Bahçeli değişti?” diye…

Gözlerini Tayip Erdoğan ve Devlet Bahçeli düşmanlığı bürüyen ama devletin bekasının üzerinde hiçbir hesap olmayacağını bilmeyenlerin, bu soruları sorması doğal!

Hem Erdoğan hem de Bahçeli dayanışmasının nedeninin “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” olduğu aşikardır…

Tıpkı bugün olduğu gibi…

Erdoğan, Bahçeli’yi üzerine oynanan “Bahçeli’siz MHP” oyununda yalnız bırakmadı…

Bahçeli de hem AK Parti içinden, hem de dışarıdan Erdoğan’ı devirmek için tezgah kuranların karşısına dikildi…

Tüm bu karşılıklı sahiplenmeler, belirttiğim gibi milli devlet ve devlet adamlığı refleksleri olarak karşımıza çıktı…

Tabi ki anlamak isteyenler için…

Evet…

Darbe gerçekleşmiş olsaydı 16 Temmuz sabahı;

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın koltuğuna kimleri oturtacaklardı?

Bakanları kimler olacaktı?

ABD’den gelerek Ankara İncek’te yaptırılan Beyaz Saray benzeri muhteşem malikaneye oturtulacak FETÖ’yü hangi siyasetçiler ziyarete giderek görev tebliği alacaktı?

Bu soruların cevabı için herkes sağına, soluna, yanına, önüne bakmalı!

FETÖ’nün elinde böyle bir liste yoktu demek mümkün değil…

Devletin de böyle bir listeyi ele geçirmediğini düşünmek ise saflık olur!

Bu ülkenin güvenliği noktasında görev almış son derece önemli bir isimle sohbet ederken bakın ne söylüyordu:

“Böyle bir liste yoktu demek ve buna inanmak aptallık olur? O günlerde kimin ne dediğine kimin şifreli konuştuğuna iyi bakmak gerekir. Böyle bir hain darbe girişimine uzun süre hazırlık yapan bir örgütün sözde ülke yönetiminde kimlerin yer alacağı yönünde hazırlık yapmadığını düşünmek saflık olur…"

O nedenle sormak gerekir;

Bugün kimler halen FETÖ’nün etki alanındadır. “Türk milliyetçisiyim”diyenleri dahi bugün Tayyip Erdoğan düşmanlığı noktasında HDP ile bir araya getiren güç kimdir?

Tayyip Erdoğan iktidar olduğu sürece bu ülkede yaşama hakkı olmadığını bilen o hain yapı ile mücadelede bütün yük Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin üzerindedir…

İşte o nedenle siyaseti yeniden kurgulamak isteyen FETÖ, 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a karşı son şansını denemeye hazırlanmaktadır…

FETÖ’nün siyasi ayağını soranların önce FETÖ’nün etki alanından çıkarak bu soruları sormaları gerekir…

Çünkü 15 Temmuz hain darbe girişiminin yollarının taşları böyle örülmüştür…

O nedenle “FETÖ’nün siyasi ayağı kimlerdir?”sorusu aslında FETÖ’nün “Tayyip Erdoğan’sız AK Parti, Devlet Bahçeli’siz MHP”projesine umut bağlayanlar kimlerdi sorusunun cevabı önemlidir





