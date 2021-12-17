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FETÖ'nün yelpazecisi yakalandı hem ağlamış hem yellemişti

FETÖ'nün yelpazecisi yakalandı hem ağlamış hem yellemişti

İZMİR'de, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan Adem Zengin, gözaltına alındı.

FETÖ'nün yelpazecisi yakalandı hem ağlamış hem yellemişti

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı.

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FETÖ'nün yelpazecisi yakalandı hem ağlamış hem yellemişti

Çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi. 

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FETÖ'nün yelpazecisi yakalandı hem ağlamış hem yellemişti

Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i gözaltına aldı. Zengin'in taburcu edildikten sonra İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülüp, sorgusunun yapılacağı belirtildi. 

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FETÖ'nün yelpazecisi yakalandı hem ağlamış hem yellemişti

Adem Zengin, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e yelpaze salladığı video ile kamuoyunda tanındı. 

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