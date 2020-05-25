FETÖ'nün o sözde kabinesi açıklanmalı!..

Cumhuriyet tarihinde bu kadar büyük işlere imza atıpta bu kadar dış ve iç mihraklarla mücadele etmek zorunda kalan bir başka lider olmamıştır...

Öyle bir düşmanlık ki bitmek bilmeyen bir hırs, bitmek bilmeyen husumet, bitmek bilmeyen cephe genişletilmesi..

Nankörlük,

Vefasızlık,

Sırtından bıçaklama,

Ne ararsan var!..

Terör örgütleri bile ittifak yapmış!..

Nedir bu düşmanlık?

Ne yapmış Tayyip Erdoğan!..

Ne yapmamış ki!..

Muhteşem Hastaneler, Muhteşem Köprüler, Muhteşem Hastaneler, Muhteşem Yollar, Muhteşem Havaalanları, Muhteşem Stadyumlar, Hızlı Trenler, Yerli ve milli silahlar...

Say... Say... Bitmiyor...

Sosyal Devlet dersi verilmiş!..

Desteğe ihtiyacı olupta almayan kim kalmış!

Kardeşim bu ülkenin makus talihini yenmiş Recep Tayyip Erdoğan!

Elini vicdanına koyamazsan göremezsin üzerinede düşmanlık yaparsın!.

O kadar kan bozukluğu gördük ki;

Türk Havacılığında yerli ve milli savunma sanayinde tarih yazan Selçuk Bayraktar'a, en zor şartlanda ekonomiyi sırtlayan Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damatları üzerinden küstahça saldırıldı...

Allah sizlerede böyle vatanına, milletine canla, başla hizmet eden damatlar nasip etsin!

Yok efendim "10 yıl önce dolar şu kadarmış, doğal gaz, su, elektrik bu kadarmış?"

Ya 18 yılda Türkiye nereden nereye gelmiş?

Bu kadar para ne için harcanmış!..

Neler yapılmış onları bir anlatsanıza!..

Anlatamazlar!..

Çünkü akıl XS olmuş, zihniyet körelmiş!..

Hesap başka!..

Hesap ülkenin nereden nereye geldiği değil ülkenin makus talihini yenen adamı alaşağı getirmek!..

Kim organizatör!..

Tayyip Erdoğan'ın eski arkadaslarını bile Tayyip Erdoğan'a düşman yapan, muhalefet ile kolkola sokan üst akıl!..

Yani 15 Temmuz aklı!..

O aklın hesabı bitmedi ki!..

Hepsinin bir hesabı var ama Allah'ında bir hesabı olunca başaramıyorlar!..

*

Dedim ya..

15 Temmuz aklı!..

İşte bu noktada bir çağrıyı çok sesli olarak yapmak artık milli görevdir…



Türkiye artık bazı gerçeklerle tanışmalı!..

FETÖ'yü artık biliyoruz!..



Temmuz ayında 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılı geride kalacak…



Bu darbe girişimi kime karşı yapılmıştı?



AK Parti’ye mi?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı?

Cevabı net…



Recep Tayyip Erdoğan…



Bugün de her geçen gün çirkinleşen muhalefet AK Parti ile mi mücadele ediyor Recep Tayyip Erdoğan ile mi?



Recep Tayyip Erdoğan…



Ve yanında can siper hane mücadele eden iki üç bakan ile...

Onlara da yapılan saldırıları görüyoruz!..



Çünkü biliyorlar ki;



Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin çok ötesinde koşan bir lider. Arkasında inanılmaz bir millet desteği ve onunla ölüme gidebilecek bir çekirdek kadro var?



En güzel örneği 15 Temmuz gecesi değil mi?



Ondan başka hiç kimse “ Ben halkın gücünün üzerinde güç tanımadım” diyerek halkı sokağa döküp darbecileri yerle bir ettirebilir miydi?



Bugün bütün kamuoyu araştırmalarının partisinin 10 puan önünde göstermesinin anlamı nedir?

*



Gelelim yazımın asıl konusuna...

Tayyip Erdoğan karşısında bitmek bilmeyen düşmanlıkla her geçen gün genişletilmeye çalışılan cepheyi izlerken, hele hele eski yol arkadaşlarının bırakın eleştiriyi iftiralar atmaya başlaması karşısın da bir hesap masaya konmalı!..



Geç bile kalındı…



Soralım…



15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı Recep Tayyip Erdoğan’ın akıbeti ne olacaktı?



Cevabını vermeye gerek var mı?



Peki soralım;



15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı 16 Temmuz sabahı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim kadrosu, FETÖ tarafından nasıl teşkil edilecekti?



O gece Ankara İncek’ te kendisinin ikamet etmesi için yapılan ve hazır tutulan malikanesine gelmeye hazırlanan FETÖ darbe başarılı olmuş olsa idi kimleri o malik haneye çağırıp sözde devlet yönetimi görevine atayacaktı?



Yani…

16 Temmuz sabahı için Sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin (FETÖ) elinde hazır olduğu bir türlü açığa çıkmayan listede;



Sözde Cumhurbaşkanı…

Sözde Başbakan…

Sözde Bakanlar…

Sözde Genelkurmay Başkanı…

Vs… Vs…

Kimler olacaktı?

*

Zor bir soru mu?



“Böyle bir liste yoktu” denebilir mi?



Derse de hiçbir inandırıcılığı olur mu?

Olamaz...

O darbe girişimi MİT'in aldığı koku nedeni ile hainlerin kuşkulanması sonucu erkene alınmayıp 3-5 saat sonra olsaydı o isimleri 16 Temmuz sabahı görmecektik mi?



Bir darbe girişimi yapacaksınız, o darbe girişiminin sonunu ellerini ovuşturarak bekleyen aktörlerin adı konulmayacak!..

Bu ülkede Gezi Olaylarında, 17/25 Aralık kumpasında, 15 Temmuz hain darbe gecesinin en kritik saatlerinde sonucu sessizce bekleyip ona göre hareket etmeyi yeğleyip yalnız bırakanlar kimlerdi?



Türkiye bu gerçekle yüzleşmeli…

*



O nedenle;



Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin sonuçları itibarı ile sır perdesini aralar, FETÖ’nün elindeki listede “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın halefleri kimlerdi?” sorusunun cevabını verirse, işte o zaman bu ülkede gerçekten her şey çok daha güzel olacaktır…



İşte bunun zamanıdır…



Hiçbir şey gizli kalmaz!..



Ama bugün ama yarın…



Hele bu bir darbe girişimi ise o darbe girişiminin yapıldığı lider belli ise…

O darbe girişiminden medet umanlar az çok ortada ise hiçbir şey gizli kalmayacaktır…



Cenab-ı Hak (C.C), Sebe Suresi 3. ayetinde mealen şöyle buyuruyor:



" ...Ne göklerde, ne de yerde zerre ağırlığınca (bir şey) O’ndan gizli kalmaz; ve ne bundan daha küçük, ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki, apaçık beyan eden bir kitapta (Levh-i Mahfüz’da) bulunmasın! "





Diyeceğim şu ki;

FETÖ’nün 15 Temmuz sözde hükümet kabinesinde kimler vardı?

Bakalım Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine FETÖ kimi koyacaktı?

Bu millet kimin ne olduğunu görmeli..

Bu ülkede her şey sorulur da bu soru neden sorulmaz?

Bu soru tehlikeli ise söyleyin de bilelim(!)

Rüzgar ekenler artık fırtına biçmeli...

*

Sevgili okurlar hepinizin Ramazan Bayramını kutlarım...

Bu bayram mutlu, huzurlu ve sağlıklı günlerin habercisi olsun...

Selam ve Dua ile..

Allaha emanet olun..

















