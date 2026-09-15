FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon! 28 şüpheliden kaçı yakalandı, kimler aranıyor?

Ankara merkezli 15 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen yeni operasyonun ayrıntıları belli oldu. “Ankara FETÖ operasyonunda son durum ne?”, “26 şüpheli neden gözaltına alındı?”, “Kaç kişi aranıyor?” ve “Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması nedir?” gibi sorular araştırılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, eş zamanlı operasyonlarda 26 kişi yakalandı. Peki soruşturmanın merkezinde hangi iddialar bulunuyor, firari kaç şüpheli var? İşte ayrıntılar.

ANKARA FETÖ OPERASYONUNDA SON DURUM NE?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin “Kamu Mahrem Yapılanması” ve “Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması”na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. MİT ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

26 ŞÜPHELİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şüpheliler hakkında FETÖ/PDY’nin kamu kurumlarına yönelik mahrem yapılanması ile örgütün mensupları arasındaki evlilikleri organize ettiği öne sürülen “mahrem izdivaç yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Şüphelilerle ilgili deliller ve bağlantılar soruşturma dosyası kapsamında inceleniyor. Haklarındaki suçlamalar yargılama tamamlanmadan kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmiyor.

FETÖ OPERASYONUNDA KAÇ KİŞİ ARANIYOR?

Başsavcılık toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyonun ilk aşamasında bunlardan 26’sı yakalandı. Böylece 15 Eylül itibarıyla yakalanamayan 2 şüphelinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik birimleri firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

KAMU MAHREM YAPILANMASI NEDİR?

“Kamu Mahrem Yapılanması”, soruşturma makamlarının FETÖ’nün kamu kurumlarındaki mensuplarıyla gizlilik içerisinde bağlantı kurmak, bu kişileri yönlendirmek ve örgütsel faaliyetleri sürdürmek amacıyla oluşturduğu yapılanmayı tanımlamak için kullandığı ifade. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de bu yapılanmaya ilişkin farklı soruşturmalar yürüttü.

KAMU MAHREM İZDİVAÇ YAPILANMASI NEDİR?

Soruşturmanın diğer ayağını “Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması” oluşturuyor. Bu yapılanmanın örgüt içerisinde evlilik süreçlerinin kontrol edilmesi, örgüt mensuplarının belirli kriterlere göre eşleştirilmesi ve evliliklerin örgütsel yapı içerisinde organize edilmesi amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor. Son operasyonda bu yapı içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişiler de soruşturma kapsamına alındı.

OPERASYON KAÇ İLDE YAPILDI?

Operasyon Ankara merkezli toplam 15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Çalışmaları MİT ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordineli şekilde yürüttü. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin büyük bölümü yakalandı.

ANKARA’DA FETÖ’YE YÖNELİK BAŞKA OPERASYON YAPILDI MI?

Ankara’da son haftalarda örgütün farklı yapılanmalarına yönelik operasyonlar da gerçekleştirildi. 14 Eylül’de “gaybubet evleri” soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin tamamı yakalandı. 1 Eylül’de ise örgütün “güncel bilişim yapılanması” soruşturmasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve ilk operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.