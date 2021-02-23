FETÖ'nün kızları işte böyle sınıflandırılmış

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖ'nün katalog evliliklerini anlattı. FETÖ itirafçılarının anlatımlarında katalog evliliklerinin detaylı biçimde yer aldığını ifade eden Yaycı, kullanılan bilgisayar programının fotoğraflarının Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de bulunduğunu ve evlenecek örgüt üyelerinin eşlerini bu kataloglardan seçtiklerini söyledi.

Cihat Yaycı, İnternethaber Yayın Grubu Hadi Özışık'ın Youtube kanalında FETÖ'ye ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Özellikle katalog evliliklerinin anlattığı için bazı FETÖ'cü hesapların saldırısına uğradığını ve itibar suıkasti yapıldığını söyleyen Yaycı, örgüt abilerinin evliliklere aracılık yaptığını anlattı.

İşte Yaycı'nın anlattığı o katalog evlilikleri;

"Benim zaten biyografik her türlü bilgim sizde var. Çünkü siz benim örgüt abimsiniz. Benim neye kızdığıma dair her şeyi biliyorsunuz. Yani sizden hiçbir bilgi istemiyor. Ertesi hafta size bir bilgisayarla geliyor. Bilgisayarda bir program açıyor ve orada aynen izdivaç programı gibi yani bir bilgisayar programı. Siz orada işaretliyorsunuz. İşte boyunu, kilosunu... Sarışın olsun, cilveli olsun... Talep burada evlenmek isteyenden geliyor. Orada anket dolduruyor. Düzen aynen böyle.

Katalogdan kız seçimi

Bir hafta iki hafta sonra örgüt abisi geliyor ve sizin isteklerinizle sizin karakterinizle örtüşen kızların resimlerini koyuyor önünüze. Örgütte ahlak mı arıyorsunuz? İşte ahlak bu! O kızlarda kendilerini bu kataloğa koyduruyorlar düşünebiliyor musunuz! Özellikle mahrem hizmetlerden birisi evlenmeyi istediği zaman kızlarda tıbış tıbış gidiyorlar.

"Kızlar güzelliklerine göre sınıflandırılıyor"

Bir de güzellerin güzelliklerine göre sınıflandırıldıkları durumlar var. İşte en iyileri MİT mensuplarına veriliyor, askerlere, savcılara, kaymakamlara veriliyor. Sıralama böyle gidiyor. Orada resimlere bakıyor ve birisini seçiyor. İki hafta sonra kız örgüt ablasıyla geliyor ve erkek ağabeyiyle geliyor. Bir masada oturuyorsunuz ve bu masada oturup konuşuyorsunuz.

"Orada karar vermek zorundalar"

Örgüt ağabeyi ve ablası da var. Burada erkeğe soruluyor "Beğendin mi?" diye ama bazı ifadelerde kıza da sorulduğu var ama genelde erkeğe soruluyor. Beğenirse bir ikinci tur görüşmesi yapılıyor. Orada ağabey ve abla başka bir masada oturuyorlar. Orada "evet" ya da "hayır" diyorsunuz. Yani "Evet ben bununla evleneceğim ya evlenmeyeceğim" diyorsunuz. Bazıları böyle 150 taneden fazla kız bakan subaylar var. Eğer diyelim ki hayır dediniz sonradan bir daha görüşeyim derseniz hayır bu olmuyor. Yani orada ya evet ya da hayır diyeceksiniz. Evet derseniz bir iki ay içerisinde hemen evleniyorsunuz."