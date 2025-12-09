BIST 11.190
DOLAR 42,56
EURO 49,60
ALTIN 5.723,88
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün finans yapılanmasına karşı düğmeye basıldı!

FETÖ'nün finans yapılanmasına karşı düğmeye basıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Abone ol

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen, teknik ve fiziki takip sonucunda yurt dışından sağlanan paraları bazı şirketler üzerinden haklarında örgüt üyesi olduklarına dair işlem bulunan veya bu kişilerin yakınlarına transfer ettikleri belirlenen 13 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Küresel piyasalarda Fed'e ilişkin "şahin" faiz indirimi endişeleri devam ediyor
Küresel piyasalarda Fed'e ilişkin "şahin" faiz indirimi endişeleri devam ediyor
Bafra'da yeni boşanan genç çift otomobil içinde ölü bulundu
Bafra'da yeni boşanan genç çift otomobil içinde ölü bulundu
Beşiktaş'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı
Beşiktaş'tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrı
Otellerde yeni dönem! Sakın resepsiyona bırakmayın
Otellerde yeni dönem! Sakın resepsiyona bırakmayın
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı
Venezuela lideri Maduro, 2026'da ülke savunmasını daha da güçlendireceklerini belirtti
Venezuela lideri Maduro, 2026'da ülke savunmasını daha da güçlendireceklerini belirtti
İstanbul'da yeni ilçe mi kuruluyor? DMM'den 'Yenişehir ilçesi' açıklaması
İstanbul'da yeni ilçe mi kuruluyor? DMM'den 'Yenişehir ilçesi' açıklaması
Devlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet etti
Devlet Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı, çaya davet etti
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'ya yönelik suçlamalar belli oldu
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'ya yönelik suçlamalar belli oldu
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
Bursa'da kaybolan engelli çocuk bulundu
Bursa'da kaybolan engelli çocuk bulundu
'Futbolda bahis' soruşturmasında 2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı ortaya çıktı
'Futbolda bahis' soruşturmasında 2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı ortaya çıktı