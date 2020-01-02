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FETÖ’cü Harun Çelik Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi

FETÖ firarisi Harun Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı operasyonla Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi. Çelik’in götürüldüğü sırada arkadaşlarının peşinden koşarak "Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap" diye bağırdıkları duyuldu.

Arnavutluk’ta 5 ay hapis yatan FETÖ firarisi Harun Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Operasyon sırasında araçla götürülen Çelik’in arkadaşları, aracın peşinden koşarak iadeyi engellemek için "Harun bayıl. Harun bayılma numarası yap" diye bağırdıkları duyuldu.

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