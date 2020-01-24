FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem ABD'de görüntülendi

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Arif Erdem de ABD’de bir restorandan lüks aracıyla çıkarken görüntülendi. Arif Erdem, eşiyle birlikte bir restorandan çıkıp, yakın zamanda aldığı son model lüks aracıyla mekandan ayrılıyor.