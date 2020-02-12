HABER /  GÜNCEL
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın
ADV Sevgililer Günü'ne Özel Sürprizler

FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye hapis cezası

Anadolu Ajansı
ADV Pırlanta her günü sevgililer günü gibi yaşamak demek

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasından dosyası ayrılan baklavacı Faruk Güllü'ye 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Güllü’yü tahliye etti.

İSTANBUL 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanık ve taraf avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Karar

Beyanların alınmasının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın 'silahlı terör örgütü olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın 3,5 yıldır cezaevinde olması nedeniyle tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarını da dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirleri uygulayıp Güllü'nün tahliyesine hükmetti.

Sanığa ait taşınmaz mallar, ulaşım araçları, banka ve mali konulardaki her türlü hesaba, hak ve alacaklarla şirketlerdeki ortaklık paylarına el konulduğunu belirten mahkeme; verilen hüküm kesinleştiğinde, tedbire konu mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğinde dair yeterli somut delil bulunmaması nedeniyle el koyma kararının kaldırılmasını karara bağladı.

Mahkeme, soruşturma aşamasında sanık Faruk Güllü'nün sahibi olduğu şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanması kararının kaldırılmasına karar vererek, hüküm kesinleştiğinde kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına, ancak bu aşamada kayyum tayini kararının devamına hükmetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu ve Deniz Baykal bir araya gelecek
Damacanaya idrarını yaptığı iddia edilen sucunun ifadesi şaşkına çevirdi
Mustafa Cengiz'e Arda Turan eleştirisi: Hiç mi hata yapmadın
Ozan Tufan'a 3 İngiliz talip oldu
TBMM Başkanı Şentop'tan operasyon sözleri: Bundan sonra olacaklardan Türkiye sorumlu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye sert tepki! Sinsi faaliyetleriniz boşuna
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da rüşvetle suçlanan 2 trafik polisi açığı alındı
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'ın borcu yönetilebilir bir duruma gelmiştir
Galatasaray Alanyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Antalyaspor'a hava muhalafeti engeli
ATA AÖF sonuçları OBS öğrenci girişi büt sonuçları
Yorumlar