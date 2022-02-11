FETÖ soruşturması sonrası ABD'ye giden Mete Horozoğlu'nun yeni mesleği ne Türkiye'ye dönecek mi

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki 'Soner' karakteriyle ismini duyuran ve uzun zamandır hem televizyon dizilerinden hem de sinemadan uzakta olan oyuncu Mete Horozoğlu'nun ABD'deki yeni işi ortaya çıktı. Hakkında bir dönem FETÖ ihbarıyla soruşturma açılan Mete Horozoğlu, Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmiş. Oyunculuğu bırakan Mete Horozoğlu'nun yeni mesleği...