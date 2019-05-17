FETÖ operasyonunda bomba isim! Abdullah Çatlı'nın yeğeni listede

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Listede Abdullah Çatlı'nın yeğeni de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmasında, 25 ilde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, itirafçı askerlerden alınan ifade ve teşhis işlemleri sonucunda askeri şahıslardan sorumlu örgütsel tabirle öğretmen olarak faaliyet gösteren şüphelilere ulaşıldı.

Abdullah Çatlı'nın yeğeni de FETÖ'den tutuklandı

3 Kasım 1996’daki Susurluk kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın yeğeni astsubay Alp Eren Çatlı, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında tutuklandı.