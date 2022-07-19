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FETÖ imamı Özgür Kaya'dan gündeme oturan '15 Temmuz' itirafı!

FETÖ imamı Özgür Kaya'dan gündeme oturan '15 Temmuz' itirafı!

FETÖ imamı Özgür Kaya, çarpıcı itiraflarda bulundu. Kaya, 15 Temmuz gecesi 'İstanbul ağabeyinin' kendisini arayarak kurumun en başındaki devlet sorumlusu şahsı indirebilecek bir askeri öğrenci olup olmadığını sorduğunu söyledi.

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15 Temmuz’un 6’ncı yıl dönümünün ardından FETÖ mahrem imamları Özgür Kaya, Salim Zeybek ve Erkan Irmak'ın "Hizmet Hezimet" adlı Youtube kanalında yaptıkları canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulunuldu.

Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler sosyal medya platformlarını sık sık kullanarak manipülasyonlarına devam ederken bu kez, FETÖ mahrem imamı Özgür Kaya’dan dikkat çeken 15 Temmuz itirafları geldi. 

Özgür Kaya, Salim Zeybek ve Erkan Irmak ile birlikte yaptıkları son YouTube canlı yayınında, o gece İstanbul sorumlusunun kendisini aradığını ve 'kurumun en tepesindeki şahsı indirecek' bir askeri öğrenci istediğini itiraf etti.

Firari Özgür Kaya'nın canlı yayındaki itirafları şu şekilde:

"Mahrem birimlerin kullandığı uygulama üzerinden aradı"
“15 Temmuz akşamı ben de kendime göre bir gaybubet ortamındaydım. O akşam bizim sizden başka şekilde duyduğum şey şu şekilde. Biliyorsunuz herkesin takip ettiği yapılar var.

O akşam bizim en başımızdaki ağabeyimiz, Türkiye sorumlusu olan ağabeyimiz, beni mahrem birimlerin kullandığı online uygulama üzerinden aradı.

"Askerlere yol verin..."
Arkadaşlarımızın askere direnmemesini, bulundukları yerlerde kesinlikle askere yol verilmesini… Askere yol verilmesi ifadesi olayı özetliyor benim için. Bir hadisenin içine girildiğini, ‘Bu işin içinde biz varız’ fikrini bende oluşturdu.

"En tepedeki şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı?"
Hemen sonrasında söylediği ifadeyi ben uzun süre kendime itiraf edemedim. Sizlerden hiçbiriyle bunu paylaşmadım, söyleyemedim. Çünkü bu çok zor gerçekten. O akşam bana söylediği şey 'sizin şu anda irtibatta olduğunuz kurumun başında bulunan, en  yüksek en tepedeki devlet sorumlusu şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı' diye bana soruldu.

"Gerçekten kanım beynimde dondu"
Yani şimdi indirmekten kastımız koltuktan indirmek değil. Çok Türkçe bilmeye de gerek yok. Gerçekten kanım beynimde dondu. Bırakın darbe kalkışmasını, cemaatin bunun ile adının anılmasını o gece böyle bir şey de söylenince benim nevrim de döndü.

"O kadar kısa bir süre içerisinde çark etti ki..."
Olay biraz da ileri saatlere gidince bu adam 3 maymun mu dersiniz artık adamın maymunluğunun şeyi de yok... O kadar kısa bir süre içerisinde çark etti ki hiçbir şeyden haberim yok yazdı.

Aynı şekilde bir iki gün içinde bu şey devam etti. Yani bi hiçbir şekilde böyle bir şeyin içerisinde değiliz, bulunmadık ben böyle bir şey bilmiyorum gibi şeyler söyledi."

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