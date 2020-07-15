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FETÖ ile mücadelede kaç kişi tutuklandı! Bakan Soylu rakam verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

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Bakan Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir."

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