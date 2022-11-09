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FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkaran kanal sessizliğini bozdu

TV5 kanalının FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkarmasının yankıları sürerken kanaldan yapılan açıklamada yayın kurulunun bilgisi dışında gerçekleştirilen programın yayından kaldırıldığı ifade edildi.

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TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına ABD'de bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün çıkarılması tepkileri de beraberinde getirmişti. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen TV5 yönetiminin program sunucusu Kayacı'yı işten çıkardığı öne sürülmüştü.

Rtük kanal hakkında inceleme başlattı

Yaşananların ardından harekete geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Program yayından kaldırıldı

Dikkatlerin çevrildiği TV5 yönetimi konu hakkında sessizliğini bozdu. Kanalın resmi web sitesinden yapılan açıklamada programın yayından kaldırıldığı belirtildi. Hakan Şükür'ün programa Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında çıkarıldığını söyleyen TV5 yönetimi, "8 Kasım 2022 tarihli "Düşünme Vakti" programında Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında fiili bir durum oluşturularak, söz konusu program gerçekleştirilmiştir. Yayınlanan program hakkında kurum içi titiz bir inceleme başlatılmış olup inceleme sonuçlanana kadar ilgili program yayından kaldırılmıştır" dedi.

OSMAN ÖCALAN'IN TRT'YE ÇIKARILMASINI GÖRMEZDEN GELENLER BİZİ LİNÇ EDİYOR"

Açıklamanın devamında Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını hatırlatan TV5 yönetimi, bunu görmezden gelenlerin kendilerini linç etmeye çalıştığını belirterek "TV5 Yayın Kurulu olarak Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını, İmralı'dan gelen mektupların yayınlanmasını, çözüm sürecinde Kandil'de yapılan röportajları görmezden gelenlerin bu program üzerinden TV5'i ve camiamızı linç etme çabasını samimi, ahlaki ve vicdani bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

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